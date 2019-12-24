Прикордонники повідомили про зменшення черг на кордоні з Польщею

Протягом доби черги транспортних засобів на в’їзд в Україну перед пунктами пропуску Польщі суттєво зменшилися.

Про це у вівторок, 24 грудня, повідомила Державна прикордонна служба України, пише "Європейська правда".

Для розв’язання складної ситуації з чергами Держприкордонслужба залучила резерви сил і засобів та налагодила тісну взаємодію контрольних служб обох країн. На в’їзних каналах були використані додаткові смуги руху, які у звичайному режимі обслуговують дипломатичний та автобусний канали. В окремих пунктах пропуску обладнано додаткові робочі місця для нарядів із перевірки документів.

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Протягом доби найбільше було оформлено легкових транспортних засобів в пунктах пропуску "Краківець-Корчова" та "Шегині-Медика" - майже по 2500 автомобілів, "Рава-Руська – Гребене" та "Грушів – Будомєж" - понад 1500, "Ягодин-Дорогуськ" та "Устилуг-Зосін" - понад 1000, "Угрині-Долгобичув" та "Смільниця - Кросценко" - понад 800 легковиків.

Станом на зараз черги повністю відсутні перед пунктами пропуску "Устилуг-Зосін", "Угринів-Долгобичув" та "Смільниця-Кросценко".

Менше ніж 80 автомобілів є перед пунктами пропуску "Рава-Руська-Гребене" та "Грушів-Будомєж", перед "Шегині-Медика" - близько 100. На пунктах "Ягодин-Дорогуськ" та "Краківець-Корчова" чекають на оформлення близько 300 автомобілів.

"Враховуючи вищенаведені цифри, ми прогнозуємо, що по обіді усі, хто має намір перетнути українсько-польський кордон, зможуть це зробити", - заявили у відомстві.

У службі зазначили, що черги легкових транспортних засобів до країн ЄС з боку України відсутні, однак прогнозується істотне зростання пасажиро-транспортного потоку до країн ЄС після завершення свят.