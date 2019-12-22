На границе с Польшей образовались предпраздничные очереди

На польско-украинской границе в направлении въезда в Украину образовались большие очереди автомобилей и автобусов.

Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины в Facebook, пишет "Европейская правда".

"В канун зимних праздников наблюдается прогнозируемое увеличение транспортного потока через пункты пропуска на границе и осложнения движения на украинско-польском участке. Информируем граждан о значительных накоплениях транспортных средств на границе с Польшей в направлении въезда на территорию Украины", - говорится в сообщении.

Читайте также На железнодорожном вокзале Львова открыли пункт контроля через государственную границу

Наибольшее количество автомобилей и автобусов ожидает оформления перед пунктами пропуска "Краковец-Корчева" и "Шегини-Медика", отметили в управлении.

"Основной причиной такого накопления является то, что наши соотечественники, которые работают и учатся за границей, или выезжали в личных целях, пытаются успеть до начала праздников вернуться домой", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что сейчас пограничники принимают все меры по обеспечению ритмичного пропуска. Пункты пропуска с украинской стороны работают в 1,5 - 2 раза сильнее своей проектной пропускной способности.

Читайте также Украинцы с 1 марта будут ездить в Россию по загранпаспортам

В частности, через ППр "Шегини" за сутки пропущено 2784 транспортных средства и 23 387 человек, через ППр "Краковец" последовало 3366 единиц автотранспорта и 16165 пассажиров.

В управлении рекомендуют путешественникам мониторить ситуацию об очереди на официальных интернет-ресурсах украинской и польской пограничных служб и выбирать для путешествия менее загруженные пункты пропуска.