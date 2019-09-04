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В Британии изъяли рекордную партию героина стоимостью $144 млн

Среда, 4 сентября 2019, 09:54

В Великобритании изъяли крупнейшую в истории страны партию героина стоимостью более 120 млн фунтов ($144 млн).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщило, что наркотики весом почти 1,3 тонны обнаружили на судне MV Gibraltar после того, как оно пришвартовалось в порту Феликстоу 30 августа на пути в бельгийский Антверпен.

 

Наркотики были спрятаны в контейнере среди коробок с полотенцами и халатами. Полицейским потребовалось почти шесть часов, чтобы изъять все наркотики из контейнера.

Вещество находилось в пакетах, обозначенных как протеиновый порошок. После того как наркотики были изъяты, сотрудники вернули контейнер на судно, которое продолжило движение в Антверпен.

За контейнером следили голландские и бельгийские полицейские, груз был доставлен на грузовике на склад в Роттердаме, Нидерланды. По прибытии сотрудники полиции арестовали четырех человек, которые разгружали контейнер.

Месяц назад британская полиция изъяла в Феликстоу 398 кг героина.

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