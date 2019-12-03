Экс-премьер Молдовы, осужденный за коррупцию, неожиданно вышел из тюрьмы

Бывшего премьера Молдовы Владимира Филата 3 декабря освободили из тюрьмы, где он отбывал наказание за получение выгоды через влияние и пассивную коррупцию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

На заседании 3 декабря суд Кишинева сектора Чеканы постановил освободить экс-премьера Владимира Филата из-под ареста в соответствии со статьей 91 Уголовного кодекса, которая предусматривает условно-досрочное освобождение.

Пресс-секретарь Национальной администрации пенитенциарных учреждений Олег Пантя сказал, что не может предоставить других деталей, кроме как подтвердить информацию о том, что Филата действительно освободили по решению суда Чекан.

"Через два-три дня будет опубликовано решение суда, и вы сможете увидеть аргументы", — сказал Пантя.

Суд Буюкан в июне 2016 года приговорил Филата к девяти годам тюрьмы, признав его виновным в пассивной коррупции и получении выгоды через влияние.

Суд сектора Чеканы 30 июля одобрил ходатайство адвокатов Филата о сокращении его тюремного срока из-за плохих условий содержания в тюрьме. В СМИ появилась информация о том, что экс-премьеру сократили тюремный срок на 685 дней (около 1 года и 9 месяцев).

Адвокат Виктор Мунтяну подтвердил информацию о том, что Филату смягчили наказание.

Напомним, Филата называли одним из бенефециаром кражи миллиарда из банков Молдовы в 2015 году