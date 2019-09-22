У Молдові назвали ключового бенефіціара крадіжки мільярда

Ключовим бенефіціаром крадіжки мільярда з банків Молдови у 2015 році є колишній лідер Демократичної партії Влад Плахотнюк.

Про це заявив голова слідчої комісії зі з'ясування обставин девальвації банківської системи в країні і розслідування банківського шахрайства Олександр Слусар, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ziarul de Gardă.

Розслідуванням ситуації за рішенням Національного банку Молдови в 2015 році опікується міжнародна компанія Kroll.

Слусар стверджує, що отримав 20 вересня частину списку з іменами осіб, включених до звіту Kroll.

У списку, каже він, як бенефіціари, крім Плахотнюка, також фігурують колишній прем'єр-міністр Влад Філат і колишній мер Орегеєва Ілан Шор, голова партії "Шор".

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"У документі написано, що Влад Плахотнюк і його компанії є головним бенефіціаром від крадіжки. Потім йде група Влада Філата. Суми, які вони отримали, також вказані. Також тут імена Ілана Шора, Ілони Шор, Марини Таубер, Регіни Апостолової, Вадима Фотеску, Габріеля Статі. Також в документі фігурують дочірні компанії Плахотнюка. Ім'я Ольги Бондарчук зустрічається дуже часто, є зв'язки як з Плахотнюком, так і з Шором", - повідомив Слусар.

За словами Слусар, в списку фігурують також кілька імен, менш відомих в публічному просторі. "Деякі з прізвищ, які з'являються тут, частково відомі, частково ні. Є кілька підозрілих імен. У документі фігурує не тільки ім'я Плахотнюка", - заявив Слусар.

Голова слідчої комісії стверджує, що в списку, який він отримав, не фігурує ім'я чоловіка спікера парламенту Зінаїди Гречаної.

"У документах, які ми отримали, не фігурує чоловік Зінаїди Гречаної. Ми збираємося проаналізувати їх всі і тоді подивимося, але ми не побачили його імені тут", - сказав Слусар.

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До 15 жовтня звіт комісії про розслідування шахрайства в банківській системі буде готовий. Одна з вимог, з якими можуть зіткнутися члени комісії, - це розсекречення всіх матеріалів у цій справі, говорить голова комісії з розслідування Слусар.

Нагадаємо, у 2015 році в Молдові стало відомо, що з трьох банків - Banca de Economii, Banca Sociala і Unibank, які контролювали майже половину ринку банківських послуг, було виведено за кордон близько мільярда доларів.

Плахотнюк і Шор покинули Молдову і переховуються за кордоном.