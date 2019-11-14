Отставка проевропейского правительства открыла в Молдове опасный этап – экс-глава МИД

Глава МИД Молдовы в проевропейском правительстве Майи Санду, отправленном в отставку, предупредил, что страна вступает в новый опасный период, который угрожает политической изоляцией со стороны ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Нику Попеску поблагодарил коллег по министерству за то, что за 5 месяцев работы им удалось перезагрузить внешнюю политику Молдовы и вывести страну из изоляции.

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Однако, по его мнению, приложенные усилия сейчас под угрозой.

"К сожалению, сегодня Республика Молдова вступает в новый этап, непредсказуемый и даже опасный. С бесхребетной и несбалансированной политикой в ​​отношении Российской Федерации и замораживанием в отношениях с европейскими партнерами, включая Румынию", - написал Попеску в своем Facebook.

Экс-глава МИД предостерег, что отстранение от власти проевропейского правительства создает новые риски политической изоляции со стороны Европейского Союза и других партнеров, включая меньшую финансовую поддержку страны.

Напомним, парламент Молдовы на заседании 14 ноября проголосовал за утверждение нового правительства во главе с премьером Ионом Кику, бывшим министром финансов и советником пророссийского президента Игоря Додона.

Ранее пророссийская Партия социалистов Молдовы (ПСРМ) решила сформировать правительство меньшинства после того, как проевропейское правительство Санду было отправлено в отставку.

Подробнее о ситуации в Молдове читайте в статье: "Разворот Молдовы: какие последствия будет иметь отставка проевропейского правительства".