Посол: испанский клуб накажут за оскорбления украинского футболиста

Посол Украины в Испании Анатолий Щерба заявил, что клуб "Райо Вальекано", фанаты-ульрас которого оскорбляли украинского футболиста из клуба "Альбасете" Романа Зозулю, понесет наказание даже в случае, если футболист не будет судиться.

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

"Наказание будет. Прежде всего, для клуба", - сказал дипломат. По его словам, дисциплинарная комиссия, состоящая из представителей как национальной федерации футбола, так и LaLiga, применит санкции к этому клубу.

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В частности, если будут доигрываться второй тайм этого матча, который был остановлен из-за поведения ультрас, то это произойдет при пустых трибунах.

Щерба отметил, что на прошлой неделе он провел встречу в штаб-квартире Футбольной лиги в Мадриде, в ходе которой испанская сторона подтвердила полную поддержку Зозули и заверила, что к клубу "Райо Вальекано" могут быть применены также финансовые санкции.

Посол также планирует встретиться с руководством государственного секретариата Испании по делам спорта и Королевской футбольной федерацией Испании для обсуждения этой ситуации.

Сам Зозуля, по словам посла, на пресс-конференции на прошлой неделе заявил, что безосновательные обвинения против него выдвигаются теми, кто участвовал в войне на Донбассе против Украины.

Щерба сообщил, что в целом же реакция на поддержку Зозули в Испании была очень быстрой. Свою поддержку украинскому футболисту выразили официальные структуры, оба клуба и абсолютное большинство испанцев.

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15 декабря в воскресенье матч второго дивизиона чемпионата Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" отложили из-за оскорбления в адрес нападающего "Альбасете" украинца Романа Зозули.

Фанаты "Райо" в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинца оскорбления, основной тематикой которых стал лозунг "Зозуля - нацист". Из-за этого игроки "Альбасете" отказались выходить на второй тайм.

Министерство иностранных дел Украины осудило проявления нетерпимости и словесные нападения в адрес футболиста Романа Зозули во время матча второго дивизиона Испании, назвав их созвучными со штампами российской пропаганды.