Российские шпионы использовали французские Альпы как свою базу - СМИ

15 российских шпионов годами использовали французские Альпы как свою базу для проведения операций по всей Европе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет французская газета "Le Monde".

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Издание сообщило, что агенты, которые базировались в департаменте Верхняя Савойя на востоке Франции, принадлежали к элитному подразделению российской военной разведывательной службы ГРУ. Именно это подразделение несет ответственность за заказные убийства и саботаж, которые происходили в Европе между 2014 и 2018 годами.

Один из шпионов, который относится к этому подразделению, был причастен к попытке покушения на бывшего российского двойного агента Сергее Скрипаля и его дочь Юлию.

Как пишет газета, список российских шпионов удалось составить после того, как британские, французские и швейцарские спецслужбы начали "охоту" на российских агентов весной 2018 года.

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Западные спецслужбы выяснили, что агенты ГРУ приехали из Лондона, Москвы, Испании и Швейцарии и все проживали во Франции некоторый период. Эти люди регулярно останавливались в одном и том же районе - Верхней Савойе в таких городах, как Аннмасс, Эвьян и Шамони, а также в более изолированных местах.

До этого они также останавливались в Руасси, Лионе и Ницце, Каннах и не раз в Женеве. Они арендовали автомобили, которыми направлялись в Верхнюю Савойю.