Російські шпигуни використовували французькі Альпи як свою базу - ЗМІ

15 російських шпигунів протягом років використовували французькі Альпи як свою базу для проведення операцій по всій Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише французька газета "Le Monde".

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Видання повідомило, що агенти, які базувалися у департаменті Верхня Савойя на сході Франції, належали до елітного підрозділу російської військової розвідувальної служби ГРУ. Саме цей підрозділ несе відповідальність за вбивства на замовлення і саботаж, які відбувалися в Європі між 2014 і 2018 роками.

Один зі шпигунів, що належить до цього підрозділу, був причетний до спроби замаху на колишнього російського подвійного агента Сергєя Скрипаля і його доньку Юлію.

Як пише газета, список російських шпигунів вдалося скласти після того, як британські, французькі та швейцарські спецслужби розпочали "полювання" на російських агентів весною 2018 року.

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Західні спецслужби з’ясували, що агенти ГРУ приїхали з Лондона, Москви, Іспанії та Швейцарії і всі проживали у Франції деякий період. Ці люди регулярно зупинялись в одному і тому ж районі – Верхній Савойї у таких містах, як Аннмасс, Ев'ян та Шамоні, а також у більш ізольованих містах.

До цього вони також зупинялися у Руассі, Ліоні та Ніцці, Каннах і чимало разів у Женеві. Вони орендували автомобілі, якими прямували до Верхньої Савойї.