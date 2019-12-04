Меркель назвала причину высылки сотрудников посольства РФ

Германия приняла решение о выдворении двух сотрудников российского посольства после того, как стало понятно, что Россия не сотрудничает со следствием по делу об убийстве гражданина Грузии, бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили, в августе в Берлине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Меркель отметила, что поднимет тему высылки с президентом РФ Владимиром Путиным на переговорах в "нормандском формате" в Париже 9 декабря.

"Я встречаюсь с российским президентом на следующей неделе и проинформирую его", - сказала Меркель на саммите НАТО в Лондоне. "Мы приняли это решение, потому что не видели, что Россия поддерживает нас в прояснении этого убийства".

"Я не думаю, что это станет обузой для встречи в "нормандском формате". Там речь пойдет об Украине и о том, как продвинуться вперед в Минском процессе. Но с точки зрения двусторонних отношений - это событие", - сказала Меркель, цитирует ТАСС.

Накануне СМИ сообщили, что федеральные прокуроры Германии считают российскую разведку причастной к убийству. По информации издания, федеральное правительство быстро отреагировало на новые данные по делу об убийстве и распорядилось немедленно выдворить из страны двух сотрудников российского посольства.

Хангошвили воевал во второй чеченской войне против российских войск на Северном Кавказе в 2001-2005 годах. Он был полевым командиром и близким союзником чеченского президента Аслана Масхадова. Он был убит выстрелом в голову в центральном берлинском парке в августе, когда направлялся в мечеть.

Подозреваемый был задержан вскоре после убийства, и еженедельник Der Spiegel сообщил, что его номер паспорта свидетельствует о связи с российскими спецслужбами.

Расследование ведет Генеральная прокуратура в Карлсруэ. В распространенном ведомством коммюнике отмечается, что генеральный прокурор Германии заявляет о "достаточном количестве доказательств того, что убийство произошло или от имени государственных органов Российской Федерации, или лиц Автономной Чеченской Республики в составе Российской Федерации".