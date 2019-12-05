Трамп планує просити Конгрес про ще $250 млн на безпекову допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп у своєму запиті до Конгресу щодо бюджету-2020 домагатиметься виділення ще 250 млн доларів на безпекову допомогу Україні, в тому числі на протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Defence News, про це заявив заступник міністра оборони США Джон Руд.

"За умови, звичайно, що Конгрес затвердить та виділить (кошти), ми продовжимо це. Ми передбачаємо продовження надання летальної безпекової допомоги для України", - сказав він у середу журналістам.

Видання зазначає, що розкриття такої інформації задовго до офіційної презентації бюджетного запиту Білого дому є незвичним явищем, оскільки зазвичай такі оголошення традиційно роблять у лютому або березні.

Очікується, що США можуть продати 150 протитанкових ракет і дві додаткові ракетні пускові установки на суму 39 млн доларів на додачу до 200 ракет і 37 пускових установок, які США продали Києву в 2018 році, повідомляли ЗМІ раніше минулого місяця.

При цьому Руд спростував повідомлення про те, що США заборонили українським військам використовувати цю зброю на лінії фронту.

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"З точки зору їх використання в польових умовах на це немає ніяких обмежень. Майте на увазі, що це оборонна зброя, надана задля того, аби бути використаною в оборонних цілях. Намір полягає в тому, щоб стримати російську агресію", - сказав заступник глави Пентагону.

Він також повідомив, що цьогорічний транш у розмірі 250 млн доларів практично повністю використаний за винятком 8,5 млн доларів.

Нагадаємо, замороження виділення безпекової допомоги Україні ймовірно для чинення тиску президентом Трампом на Київ перебуває в епіцентрі розслідування щодо його імпічменту в Конгресі США.