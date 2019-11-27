Трамп знал о жалобе информатора, когда разморозил помощь Украине - СМИ

Юристы Белого дома сообщили Дональду Трампу о жалобе информатора на его телефонный разговор с Владимиром Зеленским перед тем, как он разморозил военную помощь Украине в размере почти 400 млн долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, Трамп узнал о жалобе в конце августа, а военная помощь Украине была разморожена в сентябре.

Речь идет также о том, что юристы пытались определить, были ли они обязаны по закону передать жалобу Конгрессу.

Новости о том, что Трамп знал о жалобе до принятия решения о размораживании помощи, подчеркивает ключевой вопрос в основе расследования импичмента относительно того, помощь ди была связана с желанием Трампа заставить Украину расследовать действия бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

Марк Сэнди, служащий из Офиса управления и бюджета, в своих показаниях заявил, что Белый дом не сообщал ведомству о замораживании помощи из-за беспокойства по вкладам других стран месяцами после того, как оно было предпринято.