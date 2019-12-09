Активисты ворвались в здание офиса премьера Мальты

Рано в понедельник активисты ворвались в здание, где расположен офис премьер-министра Мальты, чтобы требовать немедленной отставки Джозефа Мускат на фоне расследования убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции, которое произошло 2017 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Мускат прямо не причастен к расследованию, но заявил, что уйдет в отставку в середине января после выборов нового руководителя своей партии, которая возглавляет правительство страны. Бывший глава аппарата правительства и близкий друг премьер-министра Кит Шембри недавно ушел в отставку после того, как посредник в убийстве указал на его причастность. Шембри отрицал любые правонарушения.

Около 40 активистов удивили полицейских и солдат, когда они с бокового входа пробились в здание XVI века в столице Валлетте, с барабанами, свистками, флагами и громкими возгласами.

Затем они сели и заблокировали вход, скандируя, что Мускат должен уйти. В то время его не было в здании.

Полиция и солдаты следили за активистами, но те не пытались подняться наверх, где расположены правительственные кабинеты.

Напомним, 16 октября 2017 года на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафне Каруана Галисия, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers и обвиняла в коррупции мальтийского премьер-министра.

Журналистка расследовала возможную причастность мальтийских партий к ливийско-итальянской афере по контрабанде дизтоплива.