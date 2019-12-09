Активісти увірвалися до будівлі офісу прем'єра Мальти

Рано в понеділок активісти вторглися до будівлі, де розміщений офіс прем'єр-міністра Мальти, щоб вимагати негайної відставки Джозефа Муската на тлі розслідування вбивства журналістки Дафне Каруани Галіції, яке сталося 2017 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Мускат прямо не причетний до розслідування, але заявив, що піде у відставку в середині січня після виборів нового керівника своєї партії, яка очолює уряд країни. Колишній глава апарату уряду і близький друг прем'єр-міністра Кіт Шембрі нещодавно пішов у відставку після того, як посередник у вбивстві вказав на його причетність. Шембрі заперечив будь-які правопорушення.

Близько 40 активістів здивували поліцейських та солдатів, коли вони з бокового входу пробилися до будівлі 16 століття у столиці Валлетті, озброєні барабанами, свистками, прапорами та гучними вигуками.

Потім вони сіли і заблокували вхід, скандуючи, що Мускат повинен піти. У той час його не було в будівлі.

Поліція та солдати стежили за активістами, які не намагалися піднятися наверх, де розташовані урядові офіси.

Нагадаємо, 16 жовтня 2017 року на Мальті внаслідок вибуху автомобіля загинула журналістка Дафне Каруана Галісія, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проєкту Panama Papers та звинувачувала у корупції мальтійського прем’єр-міністра.

Журналістка розслідувала можливу причетність мальтійських партій до лівійсько-італійської афери з контрабанди дизпалива.