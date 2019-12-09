В Париже началась двусторонняя встреча Зеленского и Путина

Двусторонние переговоры президентов России и Украины начались в Елисейском дворце.

Об этом сообщает из Парижа корреспондент "Европейской правды".

Переговоры начались после четырехсторонней встречи в "Нормандском формате", во время которых лидеры договорились внести изменения в проект совместного решения.

Продолжительность встречи Путина и Зеленского стороны не прогнозируют.

Известно, что после нее саммит возобновит работу в формате "четверки" - лидеры Франции, Германии, Украины и России снова встретятся, теперь за рабочим ужином, утверждают организаторы переговоров.

Намерение продолжить переговоры "четверкой" подтвердили также на Банковой. Там заявили, что встреча четверки была "прервана ради двусторонней встречи Зеленского и Путина".

Однако стоит заметить, что такой график переговоров был запланирован и известность журналистов предупреждали о нем заранее.