Нормандские переговоры закончились: внесли изменения в общее решение (обновлено)

Переговоры "нормандской четверки", которые продолжались более двух часов, завершились.

Об этом рассказали журналистам в Париже представители французской стороны, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Как сообщил перед тем заместитель главы офиса президента (ОПУ) Кирилл Тимошенко, лидеры "четверки" договорились об определенных изменениях текста совместного решения, проект которого был подготовлен раньше. "Лидеры проходят по совместному коммюнике, пункт за пунктом", - объяснял он.

Тимошенко тогда говорил, что не ожидает скорого окончание встречи "четверки". "Я думаю, еще несколько часов будет продолжаться. И только когда будет финальный проект коммюнике, четыре лидера выйдут к прессе", - отметил он. Однако вскоре после того французская сторона сообщила, что четырехсторонняя встреча завершилась.

В ближайшее время ожидается начало переговоров Зеленского и Путина.

Представитель ОПУ заявил, что от Украины в переговорах в качестве советников принимают участие министр иностранных дел Вадим Пристайко, помощник президента Андрей Ермак, советник президента Руслан Демченко и начальник генштаба Руслан Хомчак.

"Европейская правда" писала о начальном проекте совместного решения "Нормандии" - его содержание передал глава МИД (подробнее - в новости "Пристайко рассказал, что договорились записать в решении нормандского саммита"). Тогда министр предполагал, что документ может измениться.