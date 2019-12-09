Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Переговори Путіна і Зеленського завершилися, зустрічалися делегаціями та віч-на віч

Газопровід "Північний потік-2" не збудують у визначені терміни

Нормандські переговори закінчилися: внесли зміни до спільного рішення (оновлено)

"Нормандський саміт" працюватиме до ночі; до преси вийдуть після зустрічі Зеленського і Путіна






У Парижі розпочалася двостороння зустріч Зеленського та Путіна

Понеділок, 9 грудня 2019, 20:58

Двосторонні переговори президентів Росії та України розпочалися у Єлисейському палаці.

Про це повідомляє з Парижа кореспондент "Європейської правди".

Переговори розпочалися після чотиристоронньої зустрічі у нормандському форматі, під час яких лідери внесли зміни до спільного рішення. Водночас, робота над цим документом ще має продовжитися, уточнили журналістам представники адміністрації президента Франції.

Тривалість зустрічі Путіна та Зеленського сторони не прогнозують.

Відомо, що після неї саміт відновить роботу у форматі "четвірки" - лідери Франції, Німеччини, України та Росії працюватимуть у форматі робочої вечері, стверджують організатори переговорів.

Намір продовжити переговори "четвіркою" підтвердили також на Банковій. Там заявили, що зустріч четвірки була "перервана заради двосторонньої зустрічі Зеленського та Путіна". Однак варто зауважити, що такий графік переговорів був запланований та повідомлений журналістам наперед.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua