У Парижі розпочалася двостороння зустріч Зеленського та Путіна

Двосторонні переговори президентів Росії та України розпочалися у Єлисейському палаці.

Про це повідомляє з Парижа кореспондент "Європейської правди".

Переговори розпочалися після чотиристоронньої зустрічі у нормандському форматі, під час яких лідери внесли зміни до спільного рішення. Водночас, робота над цим документом ще має продовжитися, уточнили журналістам представники адміністрації президента Франції.

Тривалість зустрічі Путіна та Зеленського сторони не прогнозують.

Відомо, що після неї саміт відновить роботу у форматі "четвірки" - лідери Франції, Німеччини, України та Росії працюватимуть у форматі робочої вечері, стверджують організатори переговорів.

Намір продовжити переговори "четвіркою" підтвердили також на Банковій. Там заявили, що зустріч четвірки була "перервана заради двосторонньої зустрічі Зеленського та Путіна". Однак варто зауважити, що такий графік переговорів був запланований та повідомлений журналістам наперед.