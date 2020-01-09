В США опубликовали видео, как ракета попала в авиалайнер МАУ

Издание New York Times опубликовало видеоролик, на котором, как утверждается, снят момент попадания ракеты в украинский самолет на рейсе PS752.

New York Times утверждает, что смог проверить достоверность данного видео.

Видео снято с земли из жилых кварталов, вероятно телефоном. На нем действительно снят взрыв в ночном небе, после которого светлая точка продолжила движение. Через некоторое время было слышно взрывную волну.

Видео не имеет признаков, которые позволили бы зрителю идентифицировать самолет, но журналисты убеждены в правильности выводов, а также уверяют, что идентифицировали место съемки в городе Паранд вблизи Тегерана.

Как известно, именно из США в четверг начали поступать сообщения от источников в спецслужбах о том, что самолет МАУ был сбит ракетой.

Впоследствии премьер Канады Джастин Трюдо официально объявил: есть доказательства, что самолет МАУ сбили ракетой земля-воздух.