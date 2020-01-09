Трюдо: есть доказательства, что самолет МАУ сбили ракетой земля-воздух

Канада получила достаточные доказательства для того, чтобы утверждать, что Boeing авиакомпании МАУ был сбит ракетой земля-воздух.

Об этом заявил премьер Канады Джастин Трюдо на экстренной пресс-конференции в четверг в Оттаве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"У нас есть разведданные из многих источников, включая наших союзников и наши собственные. Эти данные свидетельствуют, что самолет был сбит иранской ракетой земля-воздух", - подчеркнул он.

Трюдо не стал уточнять, кто именно причастен к этому и не предоставил деталей относительно имеющихся доказательств, но не исключил, что лайнер был сбит "непреднамеренно", что это не было целенаправленным действием тех, кто запустил ракету.

Джастин Трюдо подчеркнул, что эти данные дополнительно подчеркивают важность полноценного расследования. "Канадцы заслуживают того, чтобы получить ответы... Родственники жертвы требуют ответов. Я нуждаюсь ответов", - заявил он, добавив, что обратился к иранским властям с соответствующими запросами.

Он также подчеркнул, что понимает, насколько серьезные обвинения от него прозвучали. "И я понимаю, что эта новость станет дополнительным шоком для семей, которые уже скорблят после этого невероятно тяжелой трагедии", - добавил премьер.

Позже New York Times опубликовало видеоролик, на котором, как утверждается, снят момент попадания ракеты в украинский самолет. Видео снято с земли из жилых кварталов, вероятно телефоном. На нем действительно снят взрыв в ночном небе, после которого светлая точка продолжила движение. Через некоторое время было слышно взрывную волну. New York Times утверждает, что смог проверить достоверность данного видео.