МИД Испании возглавит помощница генсека ООН

Премьер-министр Испании Педро Санчес назначит Аранчу Гонсалес, помощницу генерального секретаря ООН, на должность министра иностранных дел страны, заявило правительство в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

50-летняя Гонсалес занимала руководящие должности в Европейской комиссии и Всемирной торговой организации.

Полный состав правительства Санчес объявит королю Фелипе VI 12 января, на следующий день члены кабинета министров примут присягу, а 13 января состоится первое заседание.

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В правительстве будут четыре вице-премьера: пост вице-премьера сохранит Кармен Кальво (будет отвечать за политические вопросы, связи с парламентом и тему исторической памяти); министр экономики в предыдущем правительстве Надиа Кальвино будет курировать экономику и финансы; министр экологического перехода в предыдущем правительстве Тереса Рибера будет заниматься экологией и окружающей средой; лидер партии Podemos Пабло Иглесиас станет вице-премьером по социальным правам и будет отвечать за внедрение Повестки 2030 ООН по устойчивому развитию.

Представители Podemos получат посты министра равенства (Ирене Монтеро, жена Иглесиаса), министра труда (Иоланда Диас), университетов (Мануель Кастельс) и потребления (лидер "Объединенных левых" Альберто Гарсон).