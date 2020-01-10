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МЗС Іспанії очолить помічниця генсека ООН

П'ятниця, 10 січня 2020, 14:35

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес призначить Аранчу Гонсалес, помічницю генерального секретаря ООН, на посаду міністра закордонних справ країни, заявив уряд у п'ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

50-річнa Гонсалес обіймала керівні посади в Європейській комісії та Світовій організації торгівлі.

 

Повний склад уряду Санчес оголосить королю Феліпе VI 12 січня, наступного дня члени кабінету міністрів складуть присягу, а 13 січня відбудеться перше засідання.

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В уряді будуть чотири віцепрем'єри: пост віцепрем'єра збереже Кармен Кальво (відповідатиме за політичні питання, зв'язки з парламентом і тему історичної пам'яті); міністр економіки в попередньому уряді Надіа Кальвіно куруватиме економіку і фінанси; міністр екологічного переходу в попередньому уряді Тереса Рібера опікуватиметься екологією і довкіллям; лідер партії Podemos Пабло Іглесіас стане віцепрем'єром з соціальних прав та відповідатиме за імплементацію Порядку денного 2030 ООН щодо стійкого розвитку.

Представники Podemos отримають пости міністра рівності (Ірене Монтеро, дружина Іглесіаса), міністра праці (Іоланда Діас), університетів (Мануель Кастельс) і споживання (лідер "Об'єднаних лівих", Альберто Гарсон).

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