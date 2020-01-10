Франция: Иран через год-два может получить ядерное оружие

Иран может получить ядерное оружие в течение одного-двух лет, если страна продолжит нарушать ядерное соглашение 2015 года.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

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"Если они продолжат отходить от Венского соглашения, то да, в течение достаточно короткого периода времени, от одного до двух лет, они могут получить доступ к ядерному оружию, а это не вариант", - сказал Ле Дриан в эфире радио RTL.

Министры иностранных дел ЕС проведут экстренное совещание в пятницу, чтобы обсудить пути снижения конфронтации между США и Ираном.

5 января, после убийства Соединенными Штатами иранского военного командующего Касема Сулеймани, Иран заявил, что снял с себя еще часть обязательств по соглашению. Впоследствии в Тегеране объяснили, что об окончательном выходе речь не идет.

Великобритания заявила, что не отказывается от ядерного соглашения после того, как из него вышли США. Но дипломаты говорят, что европейские государства, которые до сих пор поддерживают это соглашение, скорее всего, ужесточат свою позицию.