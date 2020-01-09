Британия рассматривает будущее ядерного соглашения с Ираном из-за "резкого" несоблюдения

Великобритания рассматривает вопрос о будущем ядерного соглашения с Ираном 2015 года из-за "резкого" несоблюдения со стороны Тегерана.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания не отказывается от Соглашения о СВПД (Общий всеобъемлющий план действий) после того, как из него вышли США, и по мере роста напряженности в регионе.

Но дипломаты говорят, что европейские государства, которые до сих пор поддерживают это соглашение, скорее всего, ужесточат свою позицию.

5 января, после убийства Соединенными Штатами иранского военного командующего, Иран заявил, что снял с себя еще часть обязательств по соглашению. Впоследствии в Тегеране объяснили, что об окончательном выходе речь не идет.

"Мы, очевидно, были благосклонны к СВПД, но мы дошли до точки, когда несоблюдение стало настолько резким в последних шагах, сделанных Ираном, что, очевидно, мы будем очень пристально наблюдать за тем, что будет происходить дальше", - сказал Рааб.

"Мы хотим, чтобы Иран вернулся к полному соблюдению", - добавил он.