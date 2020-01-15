Главы МИД Украины и 4 стран в Лондоне встретятся из-за катастрофы самолета МАУ

Министр иностранных дел Вадим Пристайко 15-16 января будет находиться с рабочим визитом в Великобритании, где примет участие во встрече глав МИД стран, граждане которых погибли в катастрофе самолета МАУ.

Об этом "Европейской правде" в среду сообщили в пресс-службе МИД.

"В рамках визита министр примет участие во встрече министров иностранных дел Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана с целью координации усилий для обеспечения надлежащего расследования обстоятельств катастрофы самолета МАУ рейса PS 752 в Тегеране", - отметили в министерстве.

Как известно, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

11 января иранские военные официально признали, что "случайно" сбили украинский пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины".

По информации иранской стороны, система противовоздушной обороны приняла пассажирский самолет за крылатую ракету.