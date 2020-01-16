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Коррупция в армии Польши: на сговоре и экзотических взятках поймали военных и предпринимателей

Четверг, 16 января 2020, 10:46

В польской армии возник коррупционный скандал - пять человек задержаны за сговор при организации тендеров на армию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Сотрудники Познанской делегатуры Центрального антикоррупционного бюро совместно с районной прокуратурой в Гданьске проводят расследование по подозрению в совершении преступления солдатами польской армии, которые проходят службу в инспекции поддержки вооруженных сил в Быдгоще. Их заподозрили в нарушении организации тендеров на закупку оборудования и услуг для армии.

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Согласно доказательствам, которые собрала военная контрразведка, в 2018-2019 годах при организации тендеров военнослужащие, ответственные за их проведение, и предприниматели вступили в тендерный заговор и осуществили коррупционные правонарушения.

Как неофициально выяснил журналист RMF FM, речь идет о тендерах на закупку униформы и экипировки для солдат, а также военных палаток. Считается, что задержанные бизнесмены давали взятки офицерам, которые работают в инспекции поддержки вооруженных сил в Быдгоще. Речь идет о сумме в размере 200 тысяч злотых, а также о поездках в Занзибар и мобильных телефонах.

Обвинение касается не только взяток, но и вступления в сговор и предоставление информации о ходе тендера.

В связи с этим задержано пять человек, в том числе двух действующих и одного бывшего офицера польской армии, и двух человек, которые занимаются предпринимательской деятельностью.

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