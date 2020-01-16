Корупція в армії Польщі: на змові та екзотичних хабарях впіймали військових і підприємців

У польській армії виник корупційний скандал – п’ятьох осіб затримано за змову при організації тендерів для війська.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Співробітники Познанської делегатури Центрального антикорупційного бюро спільно з районною прокуратурою в Гданську проводять розслідування за підозрою в скоєнні злочину солдатами польської армії, які проходять службу в інспекції підтримки збройних сил у Бидгощі. Їх запідозрили в порушенні організації тендерів на закупівлю обладнання і послуг для армії.

Читайте також Колишня речниця Кучми перемогла у тендерах на проведення інформкампаній про ЄС і НАТО

Згідно з доказами, які зібрала військова контррозвідка, в 2018-2019 роках під час організації тендерів військовослужбовці, відповідальні за їх проведення, і підприємці вступили у тендерні змови і здійснили корупційні правопорушення.

Як неофіційно з'ясував журналіст RMF FM, мова йде про тендери на закупівлю уніформи і екіпірування для солдатів, а також військових наметів. Вважається, що затримані бізнесмени давали хабарі офіцерам, які працюють в інспекції підтримки збройних сил в Бидгощі. Йдеться про суму в розмірі 200 тисяч злотих, а також про поїздки в Занзібар та мобільні телефони.

Звинувачення стосується не тільки хабарів, але й вступу в змову і надання інформації про хід тендеру.

У зв'язку з цим затримано п'ятьох осіб, в тому числі двох чинних і одного колишнього офіцера польської армії, та двох осіб, які займаються підприємницькою діяльністю.