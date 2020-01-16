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В Германии согласовали график отключения ТЭС на буром угле

Четверг, 16 января 2020, 08:27

Федеральное правительство Германии и премьер-министры земель Саксония-Ангальт, Бранденбург, Саксония и Северный Рейн - Вестфалия после длительных переговоров достигли в ночь на четверг договоренностей о плане отключения тепловых электростанций (ТЭС), работающих на буром угле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

График отключений, вероятно, станет известен в четверг - после того, как операторы электростанций и представители концернов-разработчиков месторождений также дадут свое согласие по этому вопросу.

Правительство ФРГ под сильным давлением общественности 20 сентября 2019 года принял широкомасштабную программу сокращения выбросов в атмосферу углекислого газа CO2, призванную обеспечить выполнение обязательств, взятых на себя в Парижском соглашении по климату.

Важной составной частью программы стал план отказа от угля, что является самым неэкологичным ископаемым энергоносителем. 

Дотации из федерального бюджета должны помочь регионам Германии полностью отказаться от использования бурого и каменного угля в производстве электроэнергии до конца 2038 года. Соответствующие земли в течение 20 лет будут ежегодно получать субсидии в размере 1,3 млрд евро. Дополнительные 700 млн евро будут переведены из Берлина в бюджеты федеральных земель в течение следующих 20 лет.

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