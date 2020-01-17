Иран просит не политизировать катастрофу украинского самолета

Иран заявил, что странам, чьи граждане погибли в катастрофе украинского авиалайнера в Иране, следует избегать превращения этого вопроса в политическую проблему.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на государственное иранское агентство ISNA, об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Аббас Мусави.

"Мы просим все стороны не делать человеческие проблемы, в частности эту трагическую аварию, поводом для политических жестов", - сказал Мусави.

Читайте также Авиакатастрофа МАУ: 5 стран назвали принципы сотрудничества с Ираном

Накануне 5 стран, Канада, Украина, Великобритания, Швеция и Афганистан, чьи граждане погибли в катастрофе, встретились в Лондоне, и заявили, что Иран должен выплатить компенсации семьям жертв, обеспечить независимое расследование, проведение процесса идентификации жертв и полный доступ для оказания консульских услуг родственникам.

Мусави сказал, что Иран удивляют некоторые комментарии на встречи, и что страна наладила надлежащее сотрудничество с миссиями этих стран. По его словам, странно, что МИД Канады запросил консульский доступ в связи с катастрофой, отметив, что почти все жертвы аварии были опознаны.

11 января иранские военные официально признали, что "нечаянно" сбили украинский пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины".

По информации иранской стороны, система противовоздушной обороны приняла пассажирский самолет с крылатую ракету.