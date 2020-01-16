Авиакатастрофа МАУ: 5 стран назвали принципы сотрудничества с Ираном

Канада, Украина, Великобритания, Швеция и Афганистан разработали рамки для сотрудничества с Ираном по расследованию катастрофы самолета МАУ и выделили 5 ключевых элементов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBC.

Пятый шаг требует "независимого уголовного расследования с последующим прозрачным и беспристрастным судебным процессом", заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, который возглавил первое собрание международной группы по координации и реагированию.

Среди других требований - полный доступ внутри Ирана для оказания консульских услуг родственникам жертв; проведение процесса идентификации жертв с "достоинством, прозрачно, по международным стандартам и с обеспечением соблюдения пожеланий семей".

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5 стран требуют "доступа к тщательному, независимому и прозрачному международному расследованию, которое руководствуется Конвенцией о международной гражданской авиации".

Они призывают Иран и в дальнейшем "признавать полную ответственность за сбитие самолета рейса PS 752 и свои обязательства перед семьями жертв, в частности относительно компенсаций".

"Иран должен стать на путь сотрудничества. Международное сообщество наблюдает", - сказал Шампань. "Мир смотрит".

Шампань заявил, что Канада и ее международные партнеры проводят независимое уголовное расследование по факту катастрофы самолета.

На встрече, кроме Шампаня, присутствовали министры иностранных дел Украины Вадим Пристайко, Великобритании Доминик Рааб, Швеции Анн Линде и и.о. министра иностранных дел Афганистана Идреес Заман.

Нидерландские чиновники также приняли участие в заседании, ведь имеют опыт после пятилетнего расследования сбития самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" над Украиной, в чем следователи обвиняют Россию.

11 января иранские военные официально признали, что "нечаянно" сбили украинский пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины".

По информации иранской стороны, система противовоздушной обороны приняла пассажирский самолет за крылатую ракету.