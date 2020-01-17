Начальник полиции Мальты подал в отставку на фоне критики по делу убитой журналистки

Начальник полиции Мальты подал в отставку после критики в связи с расследованием убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Новый премьер-министр Роберт Абела объявил об отставке Лоуренса Кутаджара с поста комиссара полиции на пресс-конференции в пятницу.

"В своем письме об отставке господин Кутаджар написал, что назначение нового премьер-министра требует изменений, с тем, чтобы могли начаться необходимые реформы для полицейских сил", - сказал Абела.

Кутаджар был назначен предшественником Абелы Джозефом Мускатом, который ушел в отставку после критики в связи с убийством журналистки в 2017 году и после того, как посредник в сговоре с целью убийства связал людей в окружении Муската с попытками сокрытия информации.

Полиция обвинила трех человек, подозреваемых в закладке в автомобиль бомбы, которая убила журналистку, и четвертого подозреваемого в организации убийства.

Но звучали призывы к отставке Кутаджара за то, что он не стал подробнее расследовать дело в отношении помощника Муската о контактах с бизнесменом, обвиняемым в соучастии в убийстве, хотя и чиновник, и бизнесмен отрицают причастность.

Дафне Каруана Галиция, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers, погибла в результате взрыва автомобиля 16 октября 2017 года на Мальте.