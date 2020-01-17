Начальник поліції Мальти подав у відставку на тлі критики у справі вбитої журналістки

Начальник поліції Мальти подав у відставку після критики у зв'язку з розслідуванням вбивства журналістки Дафне Каруани Галіції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Новий прем'єр-міністр Роберт Абела оголосив про відставку Лоуренса Кутаджара з поста комісара поліції на пресконференції в п'ятницю.

"У своєму листі про відставку пан Кутаджар написав, що призначення нового прем'єр-міністра вимагає змін, з тим, щоб могли початися необхідні реформи для поліцейських сил", - сказав Абела.

Кутаджар був призначений попередником Абели Джозефом Мускатом, який пішов у відставку після критики у зв'язку з убивством журналістки в 2017 році і після того, як посередник у змові з метою вбивства пов'язав людей в оточенні Муската зі спробами приховування інформації.

Поліція звинуватила трьох осіб, підозрюваних в закладці автомобільної бомби, яка вбила журналістку, і четвертого підозрюваного в організації вбивства.

Але лунали заклики до звільнення Кутаджара за те, що він не став детальніше розслідувати справу щодо помічника Муската щодо контактів з бізнесменом, обвинуваченим у співучасті в убивстві, хоча і чиновник, і бізнесмен заперечують причетність.

Дафне Каруана Галіція, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проєкту Panama Papers, загинула внаслідок вибуху автомобіля 16 жовтня 2017 року на Мальті.