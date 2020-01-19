Премьер-министр Молдовы ответил на последнюю критику со стороны Румынии

Глава правительства в Кишиневе считает, что недавняя критика со стороны Бухареста является политически мотивированной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Europa Liberă.

"У нас очень хорошие отношения с Румынией, но мы не хотим, чтобы они влияли на избирательные интересы некоторых политиков", - заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику.

Напомним, премьер-министр Румынии Людовик Орбан в ходе своего визита в Брюссель 8 января назвал смену правительства в Молдове "шагом назад" и заявил, что Бухарест не воспринимает действующее правительство Молдовы как серьезного партнера.

16 января президент Румынии Йоханнис заявил, что Румыния будет предоставлять полноценную поддержку Молдове только в том случае, если действующее правительство в Кишиневе продемонстрирует, что оно готово продолжать реформы и благосклонно к европейскому курсу.

"Мы продолжим только проекты по поддержке граждан (Молдовы. - Ред.) непосредственно, проекты на местном уровне и касающиеся взаимоподключения энергосетей", - заявил Йоханнис.