Президент Косово выдвинул кандидата в премьеры

Президент Косово в понедельник номинировал на пост следующего премьер-министра Альбина Курти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Это произошло более чем через три месяца после парламентских выборов, на которых ни одна партия не получила необходимого большинства.

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Президент Хашим Тачи издал указ о выдвижении кандидатуры Курти, лидера левого движения "Самоопределение" или Vetevendosje, которое вышло на первое место на выборах.

Тачи также отметил, что в Курти есть 15 дней, чтобы сформировать новый кабинет, прежде чем он будет утвержден парламентом.

Движение "Самоопределение" получило 29 из 120 мест в парламенте Косово. Он сформировал коалицию с правоцентристской Демократической лигой Косово, которая получила на одно место меньше.

Переговоры по коалиции продолжались долгое время, поскольку партии не могли прийти к единому мнению о том, кто станет новым президентом Косово после окончания мандата Тачи в 2021 году.

Курти заявил, что "Самоопределение" и Демократическая лига все еще не пришли к согласию, но они готовы провести "дальнейшие переговоры, чтобы найти альтернативу, приемлемую для обеих сторон".

Согласно конституции Косово, в новый кабинет должен будет войти также представитель этнического сербского меньшинства.