Президент Косова висунув кандидата у прем'єри

Президент Косова в понеділок номінував на пост наступного прем'єр-міністра Альбіна Курті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Це сталося більш ніж через три місяці після парламентських виборів, на яких жодна партія не отримала необхідної більшості.

Читайте також У Косові опозиційні партії за три місяці не домовилися про формування уряду

Президент Хашим Тачі видав указ про висунення кандидатури Курті, лідера лівого руху "Самовизначення" або Vetevendosje, який вийшов на перше місце на виборах.

Тачі також зазначив, що у Курті є 15 днів, аби сформувати новий кабінет, перш ніж він буде затверджений парламентом.

Рух "Самовизначення" отримав 29 з 120 місць в парламенті Косова. Він сформував коаліцію з правоцентристською Демократичною лігою Косова, яка отримала на одне місце менше.

Переговори щодо коаліції тривали довгий час, оскільки партії не могли дійти до єдиної думки про те, хто стане новим президентом Косова після закінчення мандату Тачі в 2021 році.

Курті заявив, що "Самовизначення" і Демократична ліга все ще не дійшли згоди, але вони готові провести "подальші переговори, щоб відшукати альтернативу, прийнятну для обох сторін".

Відповідно до конституції Косова, у новий кабінет повинен буде увійти також представник етнічної сербської меншини.