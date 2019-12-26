В Косове оппозиционные партии за три месяца не договорились о формировании правительства

Две косовские оппозиционные партии, которые набрали больше всего голосов на внеочередных выборах в парламент в октябре, не смогли договориться о формировании правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

В четверг депутаты партии "Самоопределение", которая выиграла выборы, и Демократической лиги Косова (LDK) приняли участие в учредительном заседании парламента без договоренности о формировании нового правительства.

Переговоры между партиями зашли в тупик преимущественно из-за вопроса согласованного кандидата на следующих президентских выборах.

Стороны договорились иметь по пять министерских портфелей в правительстве, но переговоры остановились из-за требования LDK по выбору кандидата в президенты.

Лидер "Самоопределения" Альбин Курти заявил, что его партия согласится включить будущую должность президента в переговоры, только если она получит еще одно министерское место в правительстве, а именно Министерство внутренних дел, которое, по его мнению, является жизненно важным для борьбы с преступностью и коррупцией. Он также сообщил, что его предложение LDK отклонила.

После сегодняшнего открытия парламента у партий есть два месяца для формирования правительства. Согласно конституции, парламент будет распущен в течение 60 дней после учредительной сессии, "если правительство не будет сформировано".

Однако решение Конституционного суда в 2014 году усложняет ситуацию, поскольку, по его словам, парламент нельзя считать "конституированным", пока не будет избран спикер.

"Самоопределение" имеет 29 из 120 мест в парламенте. Курти также получил поддержку 10 депутатов несербской этнического меньшинства. Если коалиция с LDK будет согласована, она будет иметь поддержку 67 депутатов, действующего большинства. Без соглашения с LDK новое правительство будет лишь 39 голосов.

Конституция обязывает президента выдвигать кандидата на пост премьер-министра после обсуждений с руководящей партией или коалицией. У этого кандидата есть 15 дней для представления состава нового правительства в парламенте и достижения большинства.