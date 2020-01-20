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Украина будет просить допуска собственных следователей к работе в Иране

Понедельник, 20 января 2020, 11:27

Украина будет просить, чтобы совместная следственная группа по расследованию сбивания украинского "Боинга" получила полный доступ к работе в Иране.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в беседе с журналистами в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По его словам, "наша позиция остается твердой, независимо от возвращения тел" в Украину.

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"Но при этом у нас была позиция избежать декларирования "знания наперед". Нужно точное и беспристрастное расследование. Уголовное дело, возбужденное в Украине, должно быть завершено, и мы будем требовать, чтобы совместная следственная группа получила разрешение на работу в Иране, допуск к переговорам диспетчеров и так далее", - сказал министр.

Напомним, министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами прибыл в Киев для принесения официальных извинений и переговоров.

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