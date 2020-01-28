Бывший король Бельгии, которого заставили сдать ДНК-тест, признал внебрачную дочь

Бывший бельгийский король Альберт II признался, что является отцом женщины, родившейся от любовной связи, после того как его заставили сдать анализ ДНК, который дал положительный результат.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Монарх отрицал отцовство бельгийской художницы Дельфины Боэль более десяти лет.

Он лишился иммунитета от судебного преследования после того, как отрекся от престола в 2013 году по состоянию здоровья.

В опубликованном в понедельник заявлении адвокаты Альберта II заявили, что он "узнал результаты теста ДНК... [и] научные выводы указывают на то, что он является биологическим отцом госпожи Дельфины Боэль".

Адвокаты заявили, что 85-летний мужчина решил прекратить судебную тяжбу, которая длилась с 2013 года, и теперь он "принимает Дельфину Боэль, которая становится его четвертым ребенком".

Адвокат Боэль, Марк Уйттендаеле, сказал, что ее жизнь была "долгим кошмаром из-за стремления к идентичности".

"У нее был биологический отец, который жестоко отверг ее, когда дело об отцовстве стало публичным", - сказал он, добавив, что женщина начала юридическую борьбу, "чтобы ее дети не несли этот груз".

В мае прошлого года Апелляционный суд Брюсселя постановил, что бывший король должен быть оштрафован на 5000 евро в день за отказ пройти тест.

Слухи о том, что у короля есть незаконнорожденный ребенок, впервые появились в 1999 году. Это обвинение вызвало скандал и постоянные сплетни в средствах массовой информации Бельгии.