Колишній король Бельгії, якого змусили здати ДНК-тест, визнав позашлюбну доньку

Колишній бельгійський король Альберт II зізнався, що є батьком жінки, яка народилася від любовного зв'язку, після того як його змусили здати аналіз ДНК, який дав позитивний результат.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Монарх заперечував батьківство бельгійської художниці Дельфіни Боель більше десяти років.

Він позбувся імунітету від судового переслідування після того, як зрікся престолу в 2013 році за станом здоров'я.

У заяві, опублікованій в понеділок, адвокати Альберта II заявили, що він "дізнався результати тесту ДНК... [і] наукові висновки вказують на те, що він є біологічним батьком пані Дельфіни Боель".

Адвокати заявили, що 85-річний чоловік вирішив припинити судову тяганину, яка тривала з 2013 року, і тепер він "приймає Дельфіну Боель, яка стає його четвертою дитиною".

Адвокат Боель, Марк Уйттендаеле, сказав, що її життя було "довгим кошмаром через прагнення до ідентичності".

"У неї був біологічний батько, який жорстоко відкинув її, коли справа про батьківство стала публічною" – сказав він, додавши, що жінка почала юридичну боротьбу, "щоб її діти не несли цей вантаж".

У травні минулого року Апеляційний суд Брюсселя постановив, що колишній король повинен бути оштрафований на 5000 євро в день за відмову пройти тест.

Чутки про те, що у короля є незаконнонароджена дитина, вперше з'явилися в 1999 році. Це звинувачення викликало скандал і постійні плітки в засобах масової інформації Бельгії.