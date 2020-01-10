Lufthansa возобновила рейсы в Тегеран, но развернула самолет после заявлений о ракете

Немецкий перевозчик Lufthansa, единственная кроме МАУ авиакомпания, прекратившая полеты в Иран, в четверг возобновила выполнение этого рейса.

Об этом сообщает корреспондент Европейской правды.

Ежедневный рейс Франкфурт-Тегеран в среду, после катастрофы украинского Boeing, не отправился по маршруту, о чем Lufthansa сделала отдельное заявление. Немецкая авиакомпания стала единственным международным перевозчиком, кто пошел на такой шаг - все остальные компании, осуществлявшие рейсы в Иран, включая австрийского перевозчика Austrian Airlines, не стали их отменять.

Но в четверг немецкий перевозчик, дополнительно не анонсируя свое решение, решил возобновить полеты в Иран. Не исключено, что на это решение повлияли первые сообщения СМИ со ссылкой на данные разведки о том, что причиной катастрофы была техническая неисправность.

Самолет Airbus 330 рейсом LH 600 отбыл из Франкфурта в 17:54. Однако через полтора часа после взлета, перед тем как покинуть воздушное пространство Румынии, самолет неожиданно развернулся и вернулся во Франкфурт.

Flightradar24

Рейсы Lufthansa в Тегеран на следующие дни изменили статус на "отменено".

Как известно, в четверг вечером начали поступать сообщения от источников в спецслужбах о том, что самолет МАУ был сбит ракетой. Впоследствии премьер Канады Джастин Трюдо официально объявил: есть доказательства, что самолет сбили ракетой земля-воздух, а еще позже в США опубликовали видео, как ракета попала в авиалайнер МАУ.

Похожая ситуация повторилась с самолетом австрийских авиалиний. Рейс из Вены в Тегеран, что взлетел в 20:23 по местному времени, сел в столице Болгарии Софии и по состоянию на время написании этой новости не продолжает движение по маршруту.