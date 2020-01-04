Посол Польши отреагировал на сообщения о намерениях по киевскому костелу
Суббота, 4 января 2020, 17:01
Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий назвал костел святого Николая в Киеве "захваченным большевиками" и "до сих пор не возвращенным".
Об этом сообщает "Европейская правда".
Цихоцкий отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о якобы намерении Министерства культуры провести в костеле модный показ.
"Показ мод в захваченной большевиками и до сих пор не возвращенной киевской святыне?" - написал он в своем Twitter.
Ранее, говоря о состоянии храма, дипломат возмущался "крестами, срезанными с башен, и фасадом, покрытым трещинами".
"Через 28 лет после распада Советского Союза храм до сих пор служит концертным залом органной музыки, а Министерство культуры уважает кражу большевиков", - заявлял польский посол.
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