Посол Польши отреагировал на сообщения о намерениях по киевскому костелу

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий назвал костел святого Николая в Киеве "захваченным большевиками" и "до сих пор не возвращенным".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Цихоцкий отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о якобы намерении Министерства культуры провести в костеле модный показ.

"Показ мод в захваченной большевиками и до сих пор не возвращенной киевской святыне?" - написал он в своем Twitter.

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Ранее, говоря о состоянии храма, дипломат возмущался "крестами, срезанными с башен, и фасадом, покрытым трещинами".

"Через 28 лет после распада Советского Союза храм до сих пор служит концертным залом органной музыки, а Министерство культуры уважает кражу большевиков", - заявлял польский посол.