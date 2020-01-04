Посол Польщі відреагував на повідомлення про наміри щодо київського костелу

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький назвав костел святого Миколая у Києві "заграбованим більшовиками" та "досі не повернутим".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Ціхоцький відреагував на інформацію, що з'явилася в медіа, про нібито намір Міністерства культури провести у костелі модний показ.

"Показ мод у заграбованій більшовиками та досі не повернутій київській святині?" - написав він у своєму Twitter.

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Раніше, говорячи про стан храму, дипломат обурювався "хрестами, зрізаними з веж, та фасадом, покритим тріщинами".

"Через 28 років після розпаду Радянського Союзу храм і досі слугує концертним залом органної музики, а Міністерство культури поважає крадіжку більшовиків", - заявляв польський посол.