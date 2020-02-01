Количество отказов украинцам во въезде в Польшу выросло на четверть

Количество отказов гражданам Украины во въезде в Польшу в 2019 году составило 58,5 тысяч - это на 25% больше, чем годом ранее (тогда было 46,7 тысяч).

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает аналитический центр "Европа без барьеров" со ссылкой на статистические данные Пограничной службы Польши и данные собственных исследований.

Абсолютное большинство отказов было выдано на наземной границе. Путешествуя самолетом, вероятность получить отказ значительно меньше, отмечают аналитики.

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Главными причинами отказов являются неподтвержденная цель поездки (34,9 тысяч) и отсутствие средств (12,8 тысяч).

"Темпы роста отказов во въезде на польской границе значительно замедлились по сравнению с прошлым годом, когда рост был близким к критическому показателю в 50%, однако остались высокими", - отметила Ирина Сушко, исполнительная директор "Европы без барьеров".

По ее словам, можно выделить три причины такой динамики. Во-первых, и это главное, после введения безвизового режима продолжается "перенос" отказов с консульств на границу. В 2016 году 45 тысяч человек получили отказ еще на этапе визовой аппликации.

Во-вторых, не все должным образом готовятся к поездке, игнорируя необходимость обосновать цель и ход своей поездки.

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В-третьих, не всегда совершенны и методы контроля пограничных служб ЕС.

"Нам известно, что некоторые граждане Украины получили отказ из-за отсутствия наличных средств, а банковскую карту в качестве доказательства у них не приняли", - рассказала Ирина Сушко.

Она напомнила, что мониторинг миграционных показателей, таких как отказ во въезде, является частью механизма приостановления безвизовых режимов, введенного ЕС. По словам Сушко, пока нет оснований ожидать запуска этого механизма.