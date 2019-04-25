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Посол ЕС не видит причин для отмены безвиза с Украиной

Четверг, 25 апреля 2019, 10:54

Глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли считает, что на сегодня нет никаких причин для отмены безвизового режима для украинских граждан.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в четверг на встрече Европейской бизнес ассоциации.

"Я не вижу причин, почему мы должны отменять безвизовый режим", - подчеркнул Мингарелли.

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Он добавил, что Украина должна продолжить сотрудничество с МВФ для обеспечения макрофинансовой стабильности, обеспечить верховенство права, независимость работы антикоррупционных органов.

Напомним, ранее постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба опроверг распространенную в соцсетях информацию об угрозе для безвизового режима с ЕС после президентских выборов в Украине.

Как сообщала "Европейская правда" в марте, за неполный месяц фейк об "отмене" Евросоюзом безвиза для украинцев трижды распространяли в украинском информационном пространстве, и отдельные сообщения из заказных сайтов набрали тысячи фейсбук-реакций.

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