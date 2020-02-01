Кількість відмов українцям у в’їзді в Польщу зросла на чверть

Кількість відмов громадянам України у в’їзді в Польщу у 2019 році склала 58,5 тисяч - це на 25% більше, ніж попереднього року (тоді було 46,7 тисяч).

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє аналітичний центр "Європа без бар’єрів" з посиланням на статистичні дані Прикордонної служби Польщі та дані власних досліджень.

Абсолютна більшість відмов була видана на наземному кордоні. Подорожуючи літаком, імовірність отримати відмову значно менша, зазначають аналітики.

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Головними причинами відмов є непідтверджена мета поїздки (34,9 тисяч) та брак коштів (12,8 тисяч).

"Темпи зростання відмов у в’їзді на польському кордоні значно вповільнилися порівняно з минулим роком, коли зростання було близьким до критичного показника в 50%, однак залишилися високими", - зазначила Ірина Сушко, виконавча директорка "Європи без бар’єрів".

За її словами, можна виділити три причини такої динаміки. По-перше, і це головне, після запровадження безвізового режиму триває "перенесення" відмов із консульств на кордон. У 2016 році 45 тисяч осіб отримали відмову ще на етапі візової аплікації.

По-друге, не всі належно готуються до поїздки, ігноруючи необхідність обґрунтувати мету та перебіг своєї поїздки.

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По-третє, не завжди є досконалими і методи контролю прикордонних служб ЄС.

"Нам відомо, що деякі громадяни України отримали відмову через відсутність готівкових коштів, а банківську картку в якості доказу у них не прийняли", – розповіла Ірина Сушко.

Вона нагадала, що моніторинг міграційних показників, таких як відмови у в’їзді, є частиною механізму призупинення безвізових режимів, запровадженого ЄС. За словами Сушко, наразі немає підстав очікувати запуску цього механізму.