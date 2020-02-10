В Польше раскрыли основные положения новой миграционной политики

Правительство Польши планирует разработать и утвердить основы новой миграционной политики в течение полугода.

Как сообщает "Европейская правда", об этом корреспонденту "Укринформа" сообщил заместитель директора департамента министерства семьи, труда и социальной политики Польши Мирослав Пшевозник.

"Сейчас идет работа над новой версией миграционной политики, ее принципы будут за 3-4 месяца, их еще должно утвердить правительство. В общем это будет продолжаться до полугода", - сказал представитель министерства.

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По его словам, новая миграционная политика будет основываться на четырех основаниях. Первое - защита польского рынка труда. Сейчас уровень безработицы в Польше составляет 5,2%. В стране насчитывается 850 тысяч безработных. Значительная часть из них - студенты, которые не подпадают под классическое определение безработного.

Второе основание - взаимозаменяемость работников, особенно в дефицитных специальностях. Третье - циркулярность пребывания иностранных трудовых мигрантов.

"Не может быть и речи о длительных сроках трудоустройства в Польше - только ограниченные", - пояснил Пшевозник. При этом он подчеркнул, что для длительного трудоустройства иностранцев не будет препятствий, если они получат документы на постоянное жительство.

Четвертым основанием миграционной политики представитель министерства назвал заполнения пробелов в тех регионах, где не хватает рабочих рук.

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В этом контексте он отметил, что ранее большинство украинцев, которые приезжали на работу в Польшу, концентрировались в основном в Мазовецком воеводстве (административный центр - Варшава) - 70%. Сейчас пропорции изменились: в Варшаве и окрестностях работают лишь 35% украинских работников.

Пшевозник также сообщил, что в прошлом году в Польше выдано 130 000 разрешений на сезонную работу (садоводство, лесничество, рыболовство), что на 5000 больше, чем в 2018 году. 98% таких разрешений получили граждане Украины.

Пшевозник добавил, что по оценкам Нацбанка Польши в стране сейчас находятся 900 000 трудовых мигрантов из Украины, а по расчетам министерства, которое он представляет, - от 800 000 до 1 миллиона.