Украинская миграция в Польшу резко помолодела – исследование

В течение 2019 году в Польше резко вырос процент украинских трудовых мигрантов в возрасте до 25 лет.

Такие данные содержатся в социологическом исследовании Центра восточноевропейских исследований Варшавского университета и Центра поддержки мигрантов на рынке труда EWL. Исследование было представлено в ходе форума "Украина-Европа" в городе Жешув, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Согласно исследованию, самой массовой группой украинских трудовых мигрантов стали люди в возрасте 26-35 лет. Впрочем, их доля за год уменьшилась с 35% до 33%.

Зато резко возросла доля молодежи до 36 лет – с 21% до 29,2%. Большинство из них приехали в Польшу вскоре после окончания учебы.

Доля мигрантов в возрасте 36-46 лет составляет 23,1%, а в возрасте 46-55 лет – 13,2%.

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Несмотря на то, что большинство трудовых мигрантов – мужчины, их количество снизилось с 63% до 60%. Одновременно на треть – с 31% до 20,6% – снизилась доля рабочих, не владеющих польским языком.

Еще большие изменения – в ожиданиях уровня заработной платы. Если в 2018 году более 40% работников были готовы работать за минимальную часовую ставку, то в прошлом году таких оказалось только 6%.

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