Польща планує затвердити нову міграційну політику впродовж пів року

Уряд Польщі планує розробити і затвердити засади нової міграційної політики впродовж пів року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це кореспондентові "Укрінформу" повідомив заступник директора департаменту міністерства сім’ї, праці та соціальної політики Польщі Мірослав Пшевозьнік.

"Зараз триває робота над новою версією міграційної політики, її засади матимемо через 3-4 місяці, їх ще має затвердити уряд. Загалом це триватиме до пів року", - сказав представник міністерства.

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За його словами, нова міграційна політика ґрунтуватиметься на чотирьох підставах. Перша – захист польського ринку праці. Зараз рівень безробіття у Польщі становить 5,2%. У країні налічується 850 тисяч безробітних. Значна частина серед них – студенти, які не підпадають під класичне визначення безробітного.

Друга підстава — взаємозамінність працівників, особливо у дефіцитних спеціальностях. Третя — циркулярність перебування іноземних трудових мігрантів.

"Не може бути мови про тривалі терміни працевлаштування в Польщі — лише обмежені", - пояснив Пшевозьнік. При цьому він наголосив, що для тривалішого працевлаштування іноземців не буде перешкод, якщо вони отримають документи на постійне проживання.

Четвертою підставою міграційної політики представник міністерства назвав заповнення прогалин у тих регіонах, де бракує робочих рук.

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У цьому контексті він зауважив, що раніше більшість українців, які приїжджали на роботу до Польщі, концентрувалися в основному в Мазовецькому воєводстві (адміністративний центр — Варшава) – 70%. Зараз пропорції змінилися: у Варшаві та околицях працюють лише 35% українських заробітчан.

Пшевозьнік також повідомив, що торік у Польщі видано 130 тисяч дозволів на сезонну працю (садівництво, лісництво, рибальство), що на 5 тисяч більше, ніж у 2018 році. 98% таких дозволів отримали громадяни України.

Пшевозьнік додав, що за оцінками Нацбанку Польщі у країні зараз перебувають 900 тисяч трудових мігрантів з України, а за розрахунками міністерства, яке він представляє, – від 800 тисяч до 1 мільйона.