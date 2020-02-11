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В Грузии нашли тело украинского туриста, попавшего под лавину

Вторник, 11 февраля 2020, 16:22

Грузинские спасатели во вторник обнаружили тело туриста из Украины, попавшего под лавину на горе Тетнульд, недалеко от города Местия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Рустави-2.

В МИД Украины в понедельник сообщили, что пятеро украинцев вчера каталась на лыжах в горах в районе города Местия.

 

Один из них, Евгений Щекотин, не вернулся к месту проживания, после чего начались его поиски.

Сотрудники поисковой службы Грузии и местные волонтеры искали туриста в понедельник, но на ночь поиски пришлось приостановить. Спасатели возобновили поиски во вторник утром и сегодня нашли тело украинца.

Поиски были осложнены толщиной лавины, которая достигла 4 метров, и сильным морозом - около 20-30 градусов Цельсия.

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