У Грузії знайшли тіло українського туриста, який потрапив під лавину

Грузинські рятувальники у вівторок виявили тіло туриста з України, який потрапив під лавину на горі Тетнульд, недалеко від селища Местія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Руставі-2.

В МЗС України у понеділок повідомили, що п’ятеро українців вчора каталася на лижах в горах в районі Местії.

Один із них, Євген Щекотін, не повернувся до місця проживання, після чого почалися його пошуки.

Співробітники пошукової служби Грузії та місцеві волонтери шукали туриста у понеділок, але на ніч пошуки довелося призупинити. Рятувальники відновили пошуки у вівторок вранці і сьогодні знайшли тіло українця.

Пошуки були ускладнені товщиною лавини, яка сягнула 4 метрів, та сильним морозом – близько мінус 20-30 градусів.