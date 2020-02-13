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В Испании из-за коронавируса отменили крупнейшую в мире выставку мобильных технологий

Четверг, 13 февраля 2020, 09:36

Из-за опасений вокруг коронавируса организаторы крупнейшей в мире выставки мобильных технологий Mobile World Congress решили не проводить ежегодное мероприятие, запланированное в Барселоне 24-27 февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Глава объединения GSMA Джон Хоффман пояснил, что "глобальная обеспокоенность по поводу вспышки коронавируса и опасения относительно поездок и других обстоятельств" делают невозможным проведение мероприятия.

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Такое решение было принято после того, как от своего участия отказались десятки технологических компаний и операторов беспроводной связи. Среди них - Nokia, Vodafone, Deutsche Telekom, Sony, Amazon, Intel и LG.

Компании пояснили, что причиной отказа стали опасения за безопасность персонала и посетителей на фоне вспышки коронавируса в Китае.

Ожидалось, что ежегодная техническая ярмарка привлечет более 100 тысяч посетителей из примерно 200 стран, в том числе от 5 до 6000 человек из Китая.

Mobile World Congress обычно является большим источником дохода для гостиниц, ресторанов и компаний такси. По оценкам властей, ожидалось, что выставка принесет 473 млн евро местной экономике.

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